E’ ormai certo il ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Sono ormai oltre due mesi che, infatti, che di fatto i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip sono tornati ad essere una coppia. Dopo la rottura dello scorso ottobre quando l’influencer, a Verissimo, aveva svelato presunti tradimenti da parte di lui (che ha sempre negato), tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, hanno iniziato a circolare sempre con maggiore insistenza voci circa un presunto ritorno di fiamma. Voci che hanno poi trovato conferma nelle settimane successive grazie a diversi avvistamenti, l’ultimo in ordine di tempo risalente ad inizio marzo, quando i due ex vipponi furono beccati insieme ad un evento di Mr. Rain.

In seguito, Sophie e Alessandro sono stati insieme a Sharm El Sheikh, in Egitto, insieme alla piccola Celine Blue. In queste ore, inoltre, si trovano insieme a Los Angeles per partecipare al Coachella, come testimoniato da una foto condivisa su Instagram da Alessandro Rosica: “Ale e Sophie al Coachella affiatati ed innamorati. Solo che per il momento hanno deciso di non farsi vedere insieme, anche se ormai è praticamente ovvio”.

Perché Sophie e Basciano non escono allo scoperto

Fino ad ora, Sophie e Alessandro non si sono mai mostrati insieme sui social o annunciato ufficialmente che sono tornati ad essere una coppia. A svelare le ragioni dietro questa scelta dei Basciagoni ci ha pensato l’esperto proprio Rosica, noto sul web con lo pseudonimo di Investigatore social: “Sono fidanzati e pensano al matrimonio solo se si calmassero le acque. Anche se le si vergogna a farsi vedere con lui dopo tutto l’accaduto. Ricordiamo che lei l’ha accusato di cose gravissime, dunque se ci è ritornata come se nulla fosse, ho i miei dubbi che quelle cose siano vere, e quindi ha preso in giro anche noi. Se poi fossero vere, ancora peggio ritornarci”.