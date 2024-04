L’esclusione di Francesco Benigno da L’Isola dei Famosi è stato senza dubbio uno degli argomenti più discussi di questi giorni. Nel corso dell’ultima puntata, però, Vladimir Luxuria ha liquidato l’argomento in pochi secondi: “Non mostreremo le immagini perché sono scene non esemplari. Forse anche Francesco dovrebbe ringraziarci per il fatto che non trasmettiamo quella scena”. La decisione di non affrontare il “Benigno-gate” ha indispettito moltissimi telespettatori, e anche due ex naufraghe sono rimaste perplesse per questa scelta.

Tra queste, Daniele Martani, che ha espresso diversi dubbi al riguardo: “Francesco Benigno cosa avrà mai fatto per essere prelevato e portato via dall’isola? Perché non si possono vedere le immagini? Saranno peggio di quelle della Yespica e Antonella Elia che si presero a capelli? Mi piacerebbe capire se le immagini di quello che è successo sull’isola con relative accuse a carico di Francesco sono più gravi di quelle della rissa fra Antonella Elia e Aida Yespica in una vecchia edizione de L’Isola”.

Sulla stessa linea anche Nadia Rinaldi: “Mi dispiace vederti fuori, qualunque cosa sia successa al pubblico non è stata data la possibilità di capire cosa possa essere accaduto di così grave per arrivare a prendere tali provvedimenti! Per quello che è andato in onda non abbiamo immagini che giustificano le decisioni prese! Loro, da comunicazione dicono di avere filmati che hanno preferito non mandare in onda! Però da pubblico credo sia onesto fare chiarezza. Conoscendoti, hai una personalità forte se ci si ferma a guardare i tratti somatici, ma gli stessi tratti fanno da scudo a quella grande fragilità che questo percorso poteva darti la possibilità di far conoscere! Non sempre la maschera che indossiamo rappresenta la nostra vera anima! Le discussioni ci sono, convivere con gente che non hai scelto tu non è facile, ma non penso che tu abbia messo in pericolo la vita di qualche altro concorrente! E soprattutto non avere un confronto civile, e la possibilità di replicare qualsiasi errore possa essere stato commesso, non mi è sembrato corretto!

Abbiamo visto concorrenti picchiarsi in altre edizioni… offendere e trascendere con le parole… anche le bestemmie (con il bip) per dare prova di un provvedimento preso… e di te nulla! Sono veramente dispiaciuta. Tornare tra le braccia di una famiglia che ti sta aspettando, ti aiuterà a superare, ma soprattutto a riflettere, e dopo che la rabbia si è placata… procedi per capire! Sei cambiato tanto in questi anni, e Francesco di oggi, non deve essere ricordato solo associando la tua persona all’interpretazione magistrale di Mary per sempre ricordiamoci che era un film. Buon rientro in Italia”.