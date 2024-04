A cura della Redazione

Hande Ercel è stata la Eda di Love is in the air insieme a Kerem Bursin. Una delle soap turche più amate di Canale 5. Un vero fenomeno quello creato dai due attori, a suo tempo partner nella soap e nella vita.

Hande e Kerem, infatti, sono stati fidanzati per un bel po' di tempo. La loro storia d’amore ha fatto sognare milioni di telespettatori. La relazione si è poi interrotta ma i due attori sono tutt’oggi molto seguiti.

Dalla Turchia arriva la notizia che Hande Ercel da attrice si è cimentata come conduttrice della trasmissione turca Carkifelek (Ruota della fortuna) insieme ad un volto popolare, Cem Davran.

Le dichiarazioni di Cem Davran sull’attrice turca

"Ero molto emozionato ogni secondo in cui ho giocato con lei”, ha commentato il famoso conduttore". Davran, che ha preso parte a numerose rappresentazioni teatrali, film e serie tv turche, è diventato argomento di tendenza sui social media turchi proprio per aver affiancato la Ercel.

Sull’attrice, inoltre, ha affermato: “Lo dico sinceramente perché non è facile guardarla negli occhi. Quando vedi quelle emozioni profonde nei suoi occhi, il tuo lavoro diventa ancora più difficile. Lei è la mia principessa. Farà grandi cose nel cinema, nel teatro e nella televisione. Mi siederò e la guarderò sempre con tanto piacere".

La bella attrice Hande Erçel, recentemente apparsa sugli schermi con il suo nuovo progetto con Burak Deniz, è ora spesso sui giornali turchi per la sua storia d'amore con Hakan Sabancı. L’attore, 33 anni, e Hande Erçel, recentemente andati in vacanza in Giappone, hanno quindi deciso di trascorrere le vacanze in Estremo Oriente. Non sono mancati ovviamente foto dei due innamorati che hanno poi successivamente riempito i giornali di gossip.