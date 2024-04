Sabato sera, con l’ingresso di Beatrice Luzzi nella Casa del Big Brother Vip albanese, Heidi Baci ha scoperto che il Grande Fratello è stato vinto da Perla Vatiero. Domenica pomeriggio, l’ex gieffina di origini albanesi ha fatto una rivelazione ai suoi coinquilini: “Per me è stata una sorpresa bellissima e mi ha fatto tanto piacere. Vedere lei in questo contesto è stato un po’ assurdo. Vederla qui a Tirana è stato molto strano. Vederla sorridere è stato bello, ma nei suoi occhi io ho visto anche un po’ di delusione devo dire, perché comunque lei era la vincitrice, è una vincitrice. E quindi nulla, per me sarà sempre lei la vincitrice ed è stata molto importante averla vicino”.

Della stessa opinione di Heidi anche un’autrice del Big Brother, che ha avuto la possibilità di parlare con Beatrice. La donna ha voluto mandare un messaggio ad Alfonso Signorini: “Ciao Alfonso, ti mando tanti saluti. prima di tutto volevo dirti che ho letto il tuo libro tradotto in albanese, Chanel Una vita da favola, tanti auguri davvero. Ma volevo dirti che questa povera donna è la vincitrice reale del Grande Fratello e doveva avere un premio, almeno un telefono. Tanti saluti da Top Channel e dal Big Brother Vip Albania”.