Ieri sera, Beatrice Luzzi è stata ospite del Grande Fratello Vip albanese. Appena entrata in studio, l’ex gieffina ha ricevuto un’accoglienza da super star, e il conduttore Ledion Lico le ha chiesto se farebbe l’opinionista de L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello italiano. La Luzzi ha spiegato che L’Isola è già iniziata, ma che le piacerebbe molto affiancare Cesara Buonamici nella prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Beatrice ha però sottolineato che al momento non le è arrivata nessuna proposta.

Beatrice Luzzi al GF Vip albanese: "In strada mi hanno riconosciuto per Vivere"

“Qui mi avete riservato un’accoglienza stupenda. Oggi sono stata davvero bene. Poi avete una capitale meravigliosa, delle piazze bellissime, un mosaico sovietico pazzesco, la ruota, l’eroe nazionale. Tornerò di sicuro anche in futuro - si legge su Biccy.it -. Com’è stato il nostro Grande Fratello? Ci siamo divertiti, forse non quanto voi, che vedo che siete molto grintosi. Diciamo che qui forse mi sarei divertita un po’ di più. Se ho imparato un po’ di albanese? Ma è difficilissima la vostra lingua. Voi invece avete imparato la nostra, siete bravissimi, oggi mi hanno fermato in tanti per strada, parlavano italiano e mi hanno riconosciuta per Vivere, è stato assurdo.

Se farei l’opinionista a L’Isola dei Famosi o al Grande Fratello italiano? L’Isola dei Famosi è già partita, non avrei mai potuto fare la naufraga, ma in generale nulla adesso, perché non ci sto capendo nulla, sono appena uscita. Ho bisogno di un po’ di tempo per riprendermi. Sono stata nella casa sei mesi a mezzo. Sono un po’ confusa. Io opinionista al Grande Fratello? Ammetto che lo farei, mi piacerebbe tanto. Devo dire però che nessuno al momento mi ha fatto la proposta, non ho ricevuto offerte. Detto questo è un’esperienza che farei, la sento molto nelle mie corde. Per il momento però mi godo il presente e i miei affetti”.