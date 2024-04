Nel corso della quinta puntata del Serale di Amici 23, Gaia De Martino è stata eliminata (insieme a Lil Jolie) dopo che la sua sostituta Aurora Ravenstel, ha perso al ballottaggio contro Sarah.

“Ero una Gaia molto insicura e poco cosciente di quello che poi poteva essere – ha dichiarato la ballerina ai canali ufficiali del talent show di Maria De Filippi -. Ad oggi penso di essere completamente diversa, infatti è strano. Mi ricordo di me che camminavo tutta così (guardando verso il basso, ndr), i capelli avanti… Adesso è tutto completamente diverso. Ringrazio molto questo posto. Il mio cambiamento non è dovuto solo alla mia forza, ma anche alle sfaccettature di ognuno di loro. Penso di aver lasciato l’essere insieme e non il solo, ecco”.

Poco dopo è arrivata il messaggio di Raimondo Todaro: “Non cambiare mai, Gaietta”, ha scritto l’insegnante di danza, che ha pubblicato un’immagine di quando ha consegnato a Gaia la maglia del Serale.