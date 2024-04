Rosanna Fratello, in un’intervista a Tag24, ha rivelato che sta lavorando ad una canzone che presenterà alla commissione del Festival di Sanremo.

“Se mi piacerebbe partecipare il prossimo anno al Festival di Sanremo? Certo che sì. Cristiano Malgioglio sta scrivendo per me un brano nuovo. Vedremo come evolverà”.

E proprio in merito a Malgioglio, autore del brano Se T’Amo, T’Amo, tornato ad essere una hit grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, ha detto: “Il mio sodalizio artistico con Cristiano Malgioglio ha sempre dato risultati più che esaltanti; Cristiano è riuscito nel tempo a far trasparire aspetti della mia personalità che difficilmente venivano colti da altri; ed ecco che una bella canzone riesca ad andare oltre il tempo e ad entrare ancora nella mente e nel cuore del mio pubblico”.

Rosanna ha poi parlato della sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, rivelando che presto uscirà in radio con il remix di Se T’Amo T’Amo: “Dal Grande Fratello ne sono uscita vincente perché all’interno della casa Stefano Miele cantava sempre Se T’amo T’amo scritta da Cristiano Malgioglio nel 1992 e già all’epoca aveva avuto un grande successo. All’interno della casa ormai la cantavano tutti. Ormai era diventata virale sui social, su TikTok. Voglio ringraziare tutto il pubblico che mi è stato vicino e soprattutto sono stata scoperta dai giovani che ringrazio con tanto affetto. Se T’amo T’amo è stata remixata ed è su tutte le piattaforme digitali. È davvero fortissima, uscirà a breve anche il video. Stiamo programmando la promozione, sarà l’hit dell’estate”.

Poi ha aggiunto: “Vivere all’interno della casa è stato molto faticoso. Ho cercato di inserirmi piano piano, ce l’ho fatta e ne sono uscita vincente. Volevo visibilità e l’ho avuta. Sono molto contenta che Alfonso Signorini mi abbia invitato e lo ringrazio”.