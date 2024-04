Ricordate Elio Servo? E’ stato uno dei cavalieri protagonisti della passata stagione di Uomini e Donne, durante la quale si è più volte scontrato con Tina Cipollari. Accantonata l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi, Elio ha deciso di entrare in politica, candidandosi nelle elezioni comunali di Bacoli (comune della provincia di Napoli) per Italia Viva.

Elio Servo ha lasciato il programma di Canale 5 lo scorso ottobre dopo non avere trovato alcuna compagna: “Un caro saluto a tutti, io lascio senza aver trovato l’amore. È vero, lì non si trova, e allora basta così. Vado via. Grazie a tutti”.

I telespettatori di Uomini e Donne ricordano l’ex cavaliere per le numerose litigate con Tina Cipollari, la quale lo ha più volte preso in giro sulla sua fobia, quella per la ricotta. Per Elio, questo alimento è stato un vero e proprio trauma, dato che lo costringevano a mangiarlo da piccolo contro la sua volontà: “Sono cresciuto in collegio, le suore mi davano botte tutti i giorni perché dovevo imparare a mangiare la ricotta. Se la vedo ancora oggi sto male. Ho subito violenze. Piangevo e mi dimenavo, mi veniva il vomito e guai se piangevo. Mi andava nel naso il cibo, lo inalavo per respirare e me lo sentivo fino a dentro la testa”.

Lo scontro tra Elio Servo e Tina Cipollari

“Ho subito violenza da parte tua - è sbottato Elio -. Se non avessi avuto tanto self control, con tutte quelle parole che hai detto, sai quanti fiorellini mi potevano uscire dalla bocca? Tina, in sessantacinque anni, non mi è mai capitato che un essere umano mi abbia detto tutti gli improperi che mi hai detto tu in televisione”. Ma l’opinionista ha replicato: “Io penso tu abbia avuto cose peggiori”. Così, è arrivata la confessione di Elio: “Io ho avuto una vita molto disastrata, esco dall'inferno. D'accordo? E mi fermo qui”. Tina ha rincarato la dose, dicendo di non comprendere perché rimanga così colpito dalla parola “truffatore”. Poi si è rivolta a Maria De Filippi: “Guarda Maria, ti posso dire una cosa? Devo uscire, altrimenti mi riparte la rotella. Ha subito un trauma…ma che uomo sei? Ciarlatano, cialtrone”.