Nell’aprile 2022, dopo una relazione complicata sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo aveva ufficializzato la fine della storia d’amore con Lulù Selassié. Poi, il nuotatore ha avuto una breve storia con la tiktoker Angelica Benevieri, finita dopo pochi mesi. Dalla scorsa estate, però, hanno iniziato a circolare rumor su un presunto ritorno di fiamma tra i due ex vipponi.

In realtà, c’è chi ha sempre sostenuto che i due non si siano mai lasciati e abbiano continuato a vedersi di nascosto al padre di lui che non avrebbe mai accettato la princess. Tra questi anche Alessandro Rosica, noto sul web con lo pseudonimo di Investigatore social che, nel giugno 2023, aveva rivelato: “Tornare insieme? Non si sono mai lasciati davvero. Adesso che ho le prove lo posso dire. Si vedono da più di un anno, purtroppo ci sono persone contrarie al loro amore, gente piena di pregiudizi. Si sono sempre visti di notte per paura di essere scoperti, ogni volta erano lacrime e abbracci. Non possiamo più fare finta di niente. Possiamo finalmente rivelarlo con certezza avendo le prove, si sono visti fino a poche settimane fa”.

La vera svolta, però, è arrivata a fine gennaio, quando durante una diretta in cui faceva un tutorial sul make-up, Lulù ha mostrato un braccialetto con la scritta “Manu”. In seguito, l’ex vippona ha poi condiviso una foto in cui teneva per mano Manuel, immediatamente riconoscibile dai tatuaggi sul braccio. Sembra, però, che le mosse “audaci” della Selassié avessero infastidito e non poco Bortuzzo, che avrebbe confessato a Rosica di aver chiuso definitivamente con lei. Tuttavia, nei mesi successi, i fan hanno notato altri dettagli che suggeriscono che la relazione clandestina sia proseguita. Entrambi sono stati a Napoli nello stesso periodo e, durante le festività di Pasqua, Lulù ha pubblicato una foto di un uovo scattata direttamente da casa di Manuel.

Lulù Selassié in Portogallo, svelato il motivo

Ieri, domenica 21 aprile, è arrivata una nuova segnalazione “fotografica” relativa ai due ex vipponi. Alessandro Rosica ha infatti pubblicato una foto di Lulù che si trova in Portogallo insieme alla sorella Clarissa. Fin qui nulla di particolarmente rilevante, se non fosse che proprio in questi giorni, sono in corso a Madeira i Campionati Europei Open Para Swimming, ai quali partecipa anche Bortuzzo. All’inizio si pensava che la Selassié avesse deciso di accompagnare il nuotatore alle gare, circostanza che avrebbe confermato la loro relazione segreta. Invece, Rosica sostiene che Lulù sia volata sull’isola portoghese insieme alla sorella minore prendendo un appartamento vicino a quello di Manuel, che era completamente all’oscuro del fatto che la Selassié si trovasse in Portogallo. Insomma, stando a quanto rivelato dall’Investigatore social, Lulù starebbe facendo di tutto per riconquistare l’ex fidanzato che, dal canto suo, non vorrebbe saperne più nulla.