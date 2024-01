Nell’aprile 2022, dopo una storia complicata sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo aveva ufficializzato la fine della relazione con Lulù Selassié. Poi, il nuotatore ha avuto una breve storia con la tiktoker Angelica Benevieri, finita dopo pochi mesi. Dalla scorsa estate, però, hanno iniziato a circolare rumor su un presunto ritorno di fiamma tra i due ex vipponi.

Lo scorso giugno, Alessandro Rosica ha rivelato: “Tornare insieme? Non si sono mai lasciati davvero. Adesso che ho le prove lo posso dire. Si vedono da più di un anno, purtroppo ci sono persone contrarie al loro amore, gente piena di pregiudizi. Si sono sempre visti di notte per paura di essere scoperti, ogni volta erano lacrime e abbracci. Non possiamo più fare finta di niente. Possiamo finalmente rivelarlo con certezza avendo le prove, si sono visti fino a poche settimane fa”.

La vera svolta c’è stata martedì, quando durante una live in cui faceva un tutorial sul make-up, Lulù ha mostrato un braccialetto con la scritta “Manu” e un bracciale molto simile è stato visto anche in una storia Instagram di Bortuzzo.

Dalla live della Princess hanno ricominciato a circolare diverse voci e, ieri sera, è intervenuta la diretta interessata, che ha pubblicato su Instagram una foto in cui tiene la mano di Manuel Bortuzzo. Ora c’è da capire quando i due decideranno di uscire allo scoperto, anche se, secondo Alessandro Rosica, ci sarebbe una ragione dietro tanta segretezza: “Che Lulù e Manuel si vedessero in privato da anni è stata una mia esclusiva. Lo dico da anni e sono sempre stato l’unico. Comunque non possono farsi vedere perché la sua famiglia odia Lulù e le sorelle. Si sono visti quella volta in Inghilterra e sono stati insieme a Roma, Milano e zone limitrofi”.