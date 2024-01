Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono fidanzati in gran segreto? Questa la notizia che sta circolando nelle ultime ore e che fa sperare i fan dell’ex coppia nata durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Una volta usciti dalla Casa di Cinecittà, sembrava che la relazione tra i due procedesse a gonfie vele, ma in seguito entrambi hanno annunciato la rottura attraverso un comunicato. In seguito, Manuel ha avuto una nuova storia d’amore con l’influencer Angelica Benevieri (giunta al capolinea dopo pochi mesi), mentre di Lulù non si è mai saputo nulla.

Da diversi giorni, però, circola una particolare indiscrezione che vedrebbe i due ex vipponi nuovamente fidanzati in gran segreto. Nelle scorse ore, infatti, come riporta IsaeChia.it, ai fan più attenti non è passato inosservato un dettaglio. Nello specifico, la Selassié, durante una diretta in cui faceva un tutorial sul make-up, indossava un braccialetto con la scritta “Manu”. Ma anche lo stesso Bortuzzo, in una foto condivisa sui social, pare indossare un braccialetto molto simile a quello della sua ex.

Sui social, ovviamente i fan dell’ex coppia sono impazziti, e si è fatta strada l’ipotesi di un possibile ritorno di fiamma tra. Quel che è certo è che i questo momento, Lulù e Manuel hanno preferito una certa riservatezza al riguardo. Staremo a vedere se realmente i due ex vipponi sono tornati insieme o si tratta esclusivamente di coincidenze.