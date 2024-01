Un’ex autrice ha fatto piccanti rivelazioni sul Grande Fratello. Blogger e conduttrice, Daniela Collu, che nel 2014-2015 è stata anche tra gli autori del reality show di Canale 5, ha raccontato a Tintoria Podcast alcune retroscena di quegli anni. A quanto pare, nella Casa più spiata d’Italia il sesso non è mai stato un tabù, anzi. Spesso i concorrenti del reality si sono comportati in maniera molto più che "disinvolta", anche se nelle ultime edizioni le cose sembrano essere cambiate.

"La prima puntata del Grande Fratello Vip con la gente che dice ‘tesoro, cioè quello è una mer*a’. Invece, a me piaceva quando entravano, si stringevano la mano la prima volta e dicevi: ‘Tempo tre giorni e fanno l’amore, ma proprio in confessionale", ha raccontato Daniela Collu. E sul tema del sesso nella Casa: "Se lo si faceva così tanto? Assolutamente sì. Io ricordo una volta che eravamo a fare le prove generali, forse della finale. Io non so se posso raccontare tutte ‘ste cose. Ma che mi frega, mica mi licenziano. I concorrenti vengono chiusi tutti in una stanza perché nel resto della Casa devono fare le prove: d’ingresso dell’ospite, dell’immunità. In quell’anno, c’era una coppia di fidanzatini nel tugurio. Quindi noi avevamo le regie aperte sia sulla Casa in tugurio. Quindi questi, nella loro testa, pensavano di stare da soli". E invece. "Oh, cioè, a noi così: così a studio a guardarlo su un videowall di 6 metri per 10. Ce lo siamo guardati tutti zitti. Sta puntata così che non è mai andata in onda, ma per noi sì".