Ieri pomeriggio, nella Casa del Grande Fratello, Perla Vatiero si è infuriata con Stefano Miele: “Non sa che con me sbatte male. Io non sono mica come gli altri! Questo mette zin zan (zizzania, ndr). Lo rovino. Con me non si deve azzardare. Adesso gli do tempo due settimane di vita qui dentro”.

In seguito, i due si sono confrontati, ma se lo stilista ha mantenuto un atteggiamento pacato, l’ex di Mirko Brunetti, così come accadeva a Temptation Island, era decisamente meno calma, circostanza che è stata notata anche da altri coinquilini.

Ieri sera, Federico Massaro ha confidato a Paolo Masella di non aver apprezzato il modo in cui la Perla si è rivolta a Stefano: “Te lo assicuro che ha avuto un atteggiamento che non era bello. Ero presente e per questo te lo sto dicendo. Aveva il piede messo vicino a lui e la faccia tutta spostata in avanti. Quello è proprio un comportamento che non si dovrebbe mai avere qui o fuori. Io ero lì e ho visto. Stefano era seduto e io ero lì e lei gli era proprio davanti. Lei urlava stando in piedi, con il piede sopra… quindi sai, anche lui si è calmato, ha cercato di calmare i toni. Perla ha un carattere troppo forte, però deve cercare di controllarsi”.

Il macellaio romano ha provato a giustificare la Vatiero, ma non è stato particolarmente convincente: “Sì ma se tu, se tu, tu… Quello è pe, pe, impo… perché stava lì non lo so, pe sta vicino mentre parli, nun l’ho visto. Sì però l’aggressività è diverse regà, l’aggressività è… nel senso, è n’altra roba”.