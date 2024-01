Guenda Goria e Mirko Gancitano sono in attesa del loro primo figlio. L’annuncio è arrivato questo pomeriggio a La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo.

“Sono un po’ emozionata perché è stato un traguardo che per me è un miracolo. Oggi non siamo solo in due, ma siamo in tre. Sono emozionata perché mi era stato detto che non avrei potuto avere figli, perché sono tre anni che ci proviamo. Era il mio grande sogno, il mio grande desiderio. L’ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia, nel senso che è stata una gravidanza extrauterina che ha messo in pericolo la mia vita e sono viva per miracolo, e dopo quell’episodio è stata un’emozione poter essere ancora qui, e ho iniziato anche a non pensarci più”, le parole della figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Il bambino nascerà il prossimo giugno.

Ma non è tutto, perché Guenda e Mirko hanno anche annunciato che si sposeranno il 16 maggio.