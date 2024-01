Sarebbe già giunta ai titoli di coda la frequentazione tra Antonella Fiordelisi e Guglielmo Vicario. A lanciare l’indiscrezione è stato il portale Dillinger News, vicino a Fabrizio Corona, che ha pubblicato le foto del portiere del Tottenham in un locale di Dubai in compagnia di una misteriosa ragazza.

“La storia tra il famosissimo portiere Guglielmo Vicario e l’influencer Antonella Fiordelisi è già finita. Non hanno avuto nemmeno il tempo di cominciare a stare insieme – si legge su Dillinger News -. […] All’inizio Vicario e la Fiordelisi si sono conosciuti e si piacevano tantissimo, si sentivano e si scrivevano, ma ciò evidentemente non è bastato. […] Il calciatore ha preferito chiudere la ‘storia’ con Antonella e guardarsi altrove, ma con l’unico scopo di dedicarsi alla sua carriera”.

Antonella Fiordelisi, archiviata la storia d’amore con Edoardo Donnamaria, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, aveva recentemente ufficializzato la sua frequentazione con il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage.it: “L’unica cosa vera tra quelle circolate è il fatto che finalmente, dopo sei mesi, sto frequentando un’altra persona”.

Al momento, Antonella non ha confermato né smentito l’indiscrezione lanciata da Dillinger News, ragion per cui la notizia va presa con estrema cautela. Non ci resta che attendere per scoprire se la relazione tra l’ex vippona e il calciatore del Tottenham sia realmente giunta al capolinea o meno.

Nel frattempo, sempre Dillinger News, ha svelato l’identità della presunta nuova fiamma di Guglielmo Vicario. Si tratterebbe di Eva Gini: “Ieri vi abbiamo annunciato che fosse giunta al capolinea la storia tra Vicario e Antonella Fiordelisi – si legge sul portale -. Oggi vi possiamo dire chi è la donna con cui Vicario l’avrebbe sostituita. Si tratterebbe di Eva Gini”.

Chi è Eva Gini

Giornalista, nuovo volto di SportMediaset, che ha da sempre militato nel mondo dello sport e soprattutto del calcio. È nata a Magenta in provincia di Milano, il 13 novembre del 1993. La Gini ha lavorato nel 2016 a Inter TV, dove è tornata nel 2020 come conduttrice. Per 6 mesi ha lavorato anche per la Gazzetta dello Sport e alla redazione di Sportmediaset, dove poi ha vestito i panni di conduttrice del telegiornale. Le è anche stata affidata la co-conduzione di programmi di calciomercato e nel 2020 ha iniziato a lavorare come conduttrice di Sportitalia occupandosi di approfondimenti sul calcio. Ora il ritorno in casa Mediaset e la nuova esperienza in “Radio Serie A” con RDS.