Poche ore dopo il suo ingresso al Grande Fratello albanese, Meriton Mjekiqi ha messo gli occhi su Heidi Baci e, già durante i primi giorni, ha tentato di avvicinarsi all’ex gieffina. Heidi, però, gli ha rifilato un due di picche al coinquilino, che ha anche definito “infantile”.

Durante l’ultima puntata, la Baci è tornata a criticare Meriton: “Ad essere sincera io la penso come Juli e credo che questo ormai sia evidente. Meriton non è affatto chiaro nelle cose che fa. Ti chiedo scusa Ledion (il conduttore), io non so esprimermi bene in albanese, ma ho l’impressione che lui abbia un complesso di superiorità. Cerca di fare il furbo e vuole deridere gli altri. Inoltre ogni volta che accusa Juli di essere un uomo bambinone a me viene da ridere perché lui è il primo ad essere molto infantile secondo me. E fin troppo spesso direi”.

Il gieffino ha iniziato a deridere Heidi dandole della “ridicola”: “Brava, hai appena superato un test di intelligenza. Cosa penso di lei? Prima di tutto come ha appena dimostrato, non sa esprimersi in albanese. Diciamo che non è eloquente. E poi io la vedo come una ragazza mmm… il cui quoziente intellettivo è più basso rispetto a quello delle altre. Però è tanto allegra e mi trovo bene con lei, anche se è un po’ ridicola. Ma per carità non ho nulla contro di lei, è una brava ragazza e si comporta bene con tutti noi”.