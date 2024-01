Secondo Stefano Miele, Federico Massaro è gay. E’ quello che è emerso da una conversazione tra Fiordaliso e Letizia Petris nella Casa del Grande Fratello.

La cantante e la fotografa hanno parlato di una conversazione avvenuta la sera prima con lo stilista: “A me piace Stefano però anche il discorso che ha fatto a tavola e lo ha fatto anche te… Abbiamo avuto la stessa sensazione”, ha dichiarato Fiordaliso restando vaga. A quel punto è stata Letizia a spiegare la situazione: “Sono cose che non si dicono se non c’è la persona presente. Un po’ come fece Beatrice con me”. Ottenendo come risposta della cantante: “Per me no (Federico non è gay, ndr), ma anche chissenefrega. Stefano è qui per provocare e questo mi dà un po’ noia”.

Stefano Miele è fidanzato con un medico

“Ho 33 anni e sono uno stilista. Sono spontaneo, sono puntiglioso e un precisetto. – ha detto Miele nella sua clip – Mi piace anche il disordine però, ma il mio disordine. C’è una parte del corpo che mi piacerebbe cambiare. Mi farei le gambe più lunghe di almeno 5 centimetri, mi allungherei le tibie. Sono fidanzato e sono anche molto innamorato. Lui fa il medico ed è serissimo. Entro al GF perché voglio vincere. Lo prendo in considerazione almeno”.