Negli ultimi giorni, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si stuzzicano continuamente nella Casa del Grande Fratello. Anche Fiordaliso ha notato una vicinanza tra i due, e sui social fanno già il tifo per una possibile coppia, tanto che è nata l’hashtag #Sergetti (crasi di Sergio e Rossetti).

Nelle scorse ore, ad esempio, Greta ha chiesto al GF di mettere una delle sue canzoni preferite ed ecco che gli autori l'hanno accontentata. Quindi, la ragazza ha cominciato a ballare e Sergio ridendo, le ha detto: “La tigre della Malesia si è risvegliata”, facendo riferimento al completino animalier indossato dall’ex di Mirko Brunetti. Poi, subito dopo, l'influencer era in cucina con Monia La Ferrera e Sergio scherzava con lei, finché non le ha tolto una briciola dal collo e quindi Greta, scherzosamente, ha detto: “Smettila di toccarmi” e lui, in romano, ha risposto: “Te piacerebbe”.

Insomma, sembra che tra i due si sia creata una certa sintonia. Ad accorgersene anche la mamma della Rossetti, Marcella Bonifacio, che ha iniziato a seguire Sergio su Instagram. Una mossa che non è passata inosservata ai fan dell’ex tentatrice.