Sono trascorsi circa due mesi da quando Marco Maddaloni ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Fin dai primi giorni lo sportivo è riuscito ad integrarsi alla perfezione nel gruppo, entrando a far parte anche di diverse dinamiche. Tuttavia, nelle ultime ore il judoka è finito al centro dell’attenzione per via di alcune sue affermazioni.

Mentre parlava con Paolo Masella, Marco Maddaloni ha lasciato intendere che avrebbe potrebbe lasciare il reality show condotto da Alfonso Signorini. Il judoka, infatti, ha rivelato che il prossimo 31 gennaio scadrà il suo contratto, e che dunque potrebbe uscire definitivamente dalla Casa di Cinecittà. “Questi altri 10 giorni qua dentro me li faccio così, il 31 scade il contratto”, ha detto Maddaloni. Lo sportivo deciderà di proseguire la sua avventura nel reality di Canale 5 o a fine mese uscirà dalla Casa? Staremo a vedere.