Francesca Sorrentino e Manuel Maura, due dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, sono stati ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.

I due hanno raccontato quando hanno iniziato a riavvicinarsi. I primi passi a settembre, quando è venuta a mancare la nonna di lui: “Francesca mi è stata vicinissima”. “Da lì ci siamo riallacciati – ha raccontato la Sorrentino -. L’ho invitato al mio compleanno ed è venuto. Da lì ci siamo vissuti in maniera normale, senza i giudizi della gente. A Natale lui ha messo un video per dire che siamo tornati insieme. Oggi stiamo bene, siamo equilibrati, sereni. Prima litigavamo tanto”.

Manuel ha aggiunto: “Sono maturato, sono sempre stato immaturo nell’amore, negli ultimi mesi sono maturato e cresciuto. Mi mancava Francesca. Non averla più, in questi mesi, me l’ha fatto realizzare. Era un pezzo della mia vita che mi mancava”.

Maura ha poi dedicato parole dolcissime a Francesca: “Voglio ringraziarti per esserci stata sempre nel bene e nel male. Se oggi siamo ancora qui, io e te, noi, è perché c’è un legame, un amore forte che non ci fa allontanare. Ti amo”.