Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno annunciato a Verissimo che il prossimo 13 maggio si sposeranno.

“Sto bene e sono tanto felice e contenta. Sono qui per raccontare una cosa immensa, inaspettata e incredibile. Ci sposiamo! Ma veramente, il 13 maggio saremo moglie e marito. C’è un anello certamente. C’è stata una proposta che è stata inaspettata. Io non me la sarei mai aspettata. È arrivata solo dopo due mesi che ci frequentavamo. Difficilmente riescono a farmi delle sorprese e lui c’è riuscito e mi ha sconvolto.

Mi ha fatto fare una passeggiata a Roma, dal ristorante all’altare della patria. Non avevo minimamente idea a quello a cui stavo andando incontro. Poi lui si è inginocchiato con l’anello in mano. Io in quel momento ho realizzato e mi è passata davanti tutta la mia vita, quello che avevo desiderato e sognato. Mi sono accovacciata, ho iniziato a piangere e i turisti intorno hanno applaudito. Non riuscivo a parlare ero agitata e bloccata e poi quando mi sono sbloccata ho detto ovviamente di sì. Lui era nervoso e preoccupato, anche per lui era una cosa molto forte.

Io ho sempre condiviso tutto, gioie e dolori. Però non si deve mai smettere di sognare, la vita merita di essere vissuta in ogni sua sfaccettatura. Ed è anche il nostro compito mostrare la nostra vita fatta di alti e bassi come quella di tutti. Così da mostrare che dopo il basso possono arrivare momenti belli come questi. Per questo è importante crederci e non mollare, non dimenticare che sognare fa bene e che possono arrivare cose splendide”.

Lo scorso ottobre, l’ex vippona era già stata ospite di Silvia Toffanin per parlare della fine della relazione con Lorenzo Amoruso: “Mi sono sentita umiliata, offesa, diffamata e non sono stata bene. Dopo la mia uscita dal Grande Fratello Vip lui era cambiato, più distaccato e mi guardava in maniera molto diversa”.