Nel corso degli oltre quattro mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri hanno stretto un legame molto forte, tante che Beatrice Luzzi, in diverse occasione, ha insinuato che il bidello calabrese provasse qualcosa in più che una semplice amicizia. E forse l’attrice aveva ragione. Ieri sera, infatti, c’è stata un’ammissione da parte dello stesso Garibaldi, che ha confidato a Rosy Chin che non riesce a stare senza Anita, e che parlare di “bene” è riduttivo.

L'ammissione di Giuseppe Garibaldi

“Il nostro è un legame forte. Io fuori da qui se non la vedo impazzisco. Lei è una parte di me. Io con lei mi sono trovato subito. C’è stata questa cosa che ci siamo uniti ed è indiscutibile, una cosa che se mi ci metto a pensare non trovo parole per descriverla. Tu vedi, vado in paranoia se non la vedo, se non c’è vado in paranoia. Per me è amore eterno, un amore, amore fraterno. Secondo me se fuori da qui avrò una fidanzata dedicherò comunque più tempo ad Anita. Poi lei ha le sue tempistiche e le sue cose, ma è tosta”.

Lo sfogo di Anita Olivieri

Se nella sua ammissione Giuseppe ha detto di andare in paranoia se non vede Anita, quest'ultima, in un momento di chiacchiere con Letizia Petris, ha rivelato di essere infastidita proprio da questo atteggiamento del bidello: “A me fa piacere che tutti i giorni mi fa la colazione, ma io non sono una persona che non sa farsi la colazione. Non è che io non vivo senza di lui e se lo pensa mi urta il sistema nervoso. Io sono una persona indipendente e se un’altra persona non mi fa nemmeno alzare dalla sedia per prendermi il sale, è normale che mi infastidisca. Ho 26 anni! Ma poi mi viene vicino e mi dice ‘dai vieni con me, andiamo’, ma se sto parlando con qualcuno lasciami libera. Non è che adesso io devo viverla con lui. Dai, non può fare così ti prego. Deve capire che non possiamo vivere in simbiosi”.