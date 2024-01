Ieri sera, Perla Vatiero ha ripensato agli aerei ricevuti nel pomeriggio. La concorrente del Grande Fratello cerca di decifrare uno degli striscioni: “Perlì, ascolta Mirko. We see it all”.

Giuseppe Garibaldi è certo del fatto che l’aereo sia una frecciatina nei suoi confronti, un modo per dire a Perla di non fidarsi di lui. L’ex di Mirko Brunetti cerca delle risposte ma non riesce a trovarle, e si dice molto rammaricata del fatto che venga giudicato il suo legame d’amicizia con il bidello calabrese. “Tu non devi smettere di avere un rapporto con Giuseppe solo perché ti è arrivato un aereo”, le dice Monia La Ferrera. Ma la Vatiero resta in silenzio in cerca di risposte che, almeno per il momento, non avrà.

Mirko Brunetti attacca Giuseppe Garibaldi

"Mi dispiace che non se ne accorga, Perla è una pedina, non penso che Giuseppe voglia mettersi nei miei panni”. Poi Signorini ha mostrato a Mirko proprio un filmato in cui l'ex coinquilino indossa i suoi pantaloni nella casa. "È un grande giocatore, grazie a me continueranno ancora a parlare di lui, dovrebbe ringraziarmi", ha chiosato Mirko.

Già nella puntata dell'8 gennaio, i due avevano litigato in diretta. Mirko aveva accusato Garibaldi di essere un giocatore: "Quello che ho detto lo sta logorando perché l'ho colpito al centro". A infastidire l'ex concorrente sono stati gli scambi di tenerezza tra Perla e l'ex coinquilino nel letto: "A me non piace l'incoerenza, mi ha detto che sono geloso perché io sono fuori e lui è lì. Per come stanno andando le cose, stare qui è un premio. Vedo malizia nei suoi abbracci con Perla. Lei cerca affetto, lui ci vede malizia".