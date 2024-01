Durante la puntata del Grande Fratello del 15 gennaio, Mirko Brunetti è tornato a puntare il dito contro Giuseppe Garibaldi, accusandolo di essere malizioso nel rapporto con Perla Vatiero: “Per me sta usando Perla come una pedina. Ragiona di strategia e ha detto ‘io non mi metterei mai contro Perla’. È un giocatore e l’ha dimostrato in più occasioni. Non è un’amicizia disinteressata, in lui c’è della malizia”.

Le critiche che Mirko ha rivolto a Garibaldi non sono piaciute ad alcuni inquilini, tra cui Federico Massaro. Ieri pomeriggio, il modello ha attaccato duramente il ristoratore rietino, mettendo in dubbio anche la fiducia di quest’ultimo nei confronti di Perla.

Il duro attacco di Federico Massaro a Mirko Brunetti

“Ha detto delle ca***e, un sacco di cavolate, solo ca***e. Anche meno dai. Vuole fare il pavone adesso. È tornato a casa e ha lasciato la maturità che pensava di aver trovato insieme all’umiltà quando ha ritrovato le pa**e che qui dentro non ha mai avuto. Devo smetterla? No! Non mi è piaciuto per niente come ha trattato una persona che fino a ieri chiamava amico, come Giuseppe e fuori fa altro. Ha visto delle cose fuori? Ma no, Perla mica è cieca e poi si fida di Giuseppe. Se pensa che si può fidare di Giuseppe è vero. Lui la fa ridere e serena. Se quello dice che ama vedere Perla serena e felice, allora dovrebbe essere contento. Ha fatto una descrizione di Giuseppe sbagliata.

Qui faceva il carino e coccoloso. Io voglio bene a Perla e non posso difendere lui. Dice che è maturato, ma dopo cinque anni non ha capito Perla. Fa capire che non si fida di Perla. Lei ha il suo cervello e lui deve rispettarla e avere più fiducia”.