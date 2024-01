Questo pomeriggio, Fiordaliso ha fatto una rivelazione shock nella Casa del Grande Fratello. La cantante, infatti, ha spifferato a Sergio D’Ottavi, Stefano Miele e Beatrice Luzzi, che Greta Rossetti e Vittorio Menozzi si sarebbero baciati. “Davvero? Che tipo di bacio? Chi te l’ha detto? Quando erano da soli o con altre persone? Hai capito… Vittorio questa notte è venuto a farmi tante storie, ma non me l’ha detto questo piccolo dettaglio”, ha chiesto Beatrice.

Sul web, ovviamente, la voce ha iniziato a circolare e gli utenti si sono messi alla caccia del video in cui l’ex tentatrice e il modello si baciavano. Peccato che il video in questione non esistesse. Il motivo? Si trattava di uno scherzo che Fiordaliso ha voluto fare a Sergio, il quale sembra essere attratto dalla Rossetti. La cantante ha dunque voluto fargli credere di aver perso un’occasione.

Quando però Beatrice ha scoperto che si trattava di una bugia si è abbastanza arrabbiata con l’amica, accusandola di diffondere una fake news che avrebbe potuto creare un polverone in casa ma soprattutto sui social: “Lo fai al pubblico, eh. Tu l’ha detto a loro, non ti guardano tutti h24. Fiorda, non si fa”. Fiordaliso si è difesa dicendo di averne parlato anche con il pubblico in mattinata, ma l’attrice non è d’accordo sui modi in cui è stata gestita la situazione. Poi la cantante ha aggiunto di aver fatto l’occhiolino sia a Stefano sia a lei, ma Beatrice nega di averlo visto: “A me non l’ha fatto, eravamo di lato”. La Luzzi si è congedata visibilmente infastidita, e non è escluso che la situazione potrebbe causare attriti nelle prossime ore.