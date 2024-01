Oggi, 19 gennaio, Mirko Brunetti ha compiuto 27 anni. Il ristoratore rietino è senza dubbio uno dei protagonisti degli ultimi mesi televisivi: prima l’avventura a Temptation Island, programma nel quale ha chiuso la storia con Perla Vatiero e ne ha iniziata un’altra con la tentatrice Greta Rossetti. Poi l’ingresso al Grande Fratello, dove è stato protagonista del chiacchieratissimo triangolo con le sue due ex fidanzate.

Nel corso delle settimane, il comportamento di Mirko, reo di non aver saputo prendere una posizione netta, è stato oggetto di numerose critiche, in particolare dalla famiglia di Greta. La madre di quest’ultima, Marcella Bonifacio, ha espresso in più occasioni un giudizio negativo verso l’ex gieffino. Oggi, però, in occasione del suo compleanno, la stessa Marcella ha rivolto a Mirko dei dolci auguri che hanno fatto discutere il web.

Parole che sono apparse sin troppo smielate (o addirittura ipocrite e false), soprattutto in virtù del fatto che solo pochi giorni fa la madre della Rossetti rivolgeva all’ex fidanzato della figlia erano di tutt’altro tenore.