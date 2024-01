Ieri, giovedì 18 gennaio, Mirko Brunetti ha compiuto 27 anni. Ieri sera, nella Casa del Grande Fratello, contrariamente a quanto faceva durante la loro relazione quando dimenticava la data di nascita dell’allora fidanzato, Perla Vatiero ha rivolto un pensiero al suo ex.

Guardando in telecamera e con la speranza che il suo messaggio giungesse al destinatario, la gieffina dice: “Ti auguro che tu stia passando il tuo compleanno nel migliore dei modi, con le persone che ti amano. Sai quanto… (sospira, ndr). Sai quanto mi preoccupa il fatto che tu non sia sereno. Spero che il prima possibile te li possa fare da vicino perché, nonostante tutto, sai che io per te ci sono sempre. Sei una delle persone più importanti della mia vita. Lo sei stato, ma fondamentalmente lo sei ancora”.

La lettera che Perla ha scritto a Mirko

“Ciao Mirko, ti scrivo perché voglia che ti mi senta accanto a te. Spesso mi fermo a pensarti, giuro che la tua assenza la sentiamo tutti, ma soprattutto io. Sei nel cuore di tutti per la persona che sei. Mi manchi, ogni cosa andrà al posto giusto, insieme è più facile. Matto da parte l’orgoglio e le delusioni, perché ci tenevo a farti sentire la mia vicinanza. Quindi ti auguro buon Natale, e auguro a noi tutto l’amore che abbiamo e la serenità che spero possiamo ritrovare insieme”.