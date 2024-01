Nel corso di questi mesi, Elenoire Ferruzzi si è divertita a commentare in modo pungente l’attuale edizione del Grande Fratello, e non ha risparmiato frecciatine a destra e a manca. Nel mirino dell’ex vippona è spesso finita Perla Vatiero.

“Oggi dal chirurgo ho pianto molto, era un risultato che volevo a tutti costi. E alla fine purtroppo non c’è stato nulla da fare! Lui mi ha detto che quell’alone e quel tipo di barba con quattro bulbi piliferi all’interno di un unico follicolo pilifero è impossibile da ottenere! Ecco perché Perla è unica! Poi mi sono rivolta ad un altro chirurgo per quanto riguarda la mandibola, ho fatto vedere la sua foto e mi ha detto che l’unico modo per ingrandirla era staccare un bidet e inserirlo in modo permanente nella mia mascella!”.

I tweet di Elenoire Ferruzzi non sono passati inosservati, tanto che anche Mirko Brunetti ne ha parlato. Lo ha fatto durante una diretta Instagram con Angelina Baraldi e un altro ragazzo. Quando un utente gli ha fatto una domanda diretta su Elenoire e suoi post contro Perla Vatiero, lui ha risposto: “Su Elenoire ha già risposto Luana e più di quello non vorrei dire. Ha detto tutto lei. E meglio di così non si poteva, anzi. Non voglio dare neanche l’1% del mio tempo a certe cose e certe persone”.