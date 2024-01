Dopo essere rientrata dalla spa, Beatrice Luzzi ha avuto un crollo e, tra le lacrime, ha lanciato un appello alla sua famiglia: “Vorrei fare un appello alla mia famiglia e scusarmi enormemente per non essere stata con voi ed essere uscita fuori a fare una cosa in cui non avevo voce in capitolo, come sapete. Mi dispiace tanto, ed è veramente troppo. Non devo darmi colpe? Un conto è stare qui e un altro è andare in spa”.

In molti non sanno che il GF ha applicato una sorta di censura, dato che tutto ciò che è accaduto in tugurio, la regia ha mostrato solo due ore, durante le quali è accaduto qualcosa a Beatrice. A rivelarlo è stata direttamente lei che, parlando con Fiordaliso, ha ammesso:“Non sono stata bene e l’hai visto. Io non credo di aver mai avuto quella brutta sensazione che ho avuto in tugurio a un certo punto. Non penso mi sia mai successo così, mai avuto così. Credo proprio che fosse un attacco di panico. E infatti mi sentivo malissimo…”.

Non solo il suo crollo in tugurio, ieri pomeriggio Beatrice ha parlato con Sergio D’Ottavi dell’uscita di Heidi Baci e di come anche lei sia stata ad un passo dall’abbandono. Sembra, infatti, che all’apice degli attacchi di Massimiliano Varrese nei suoi confronti, i familiari dell'attrice avrebbero pensato di andare nella Casa del Grande Fratello per chiedere a Beatrice di uscire: “Poi c’è stata la cosa di Heidi. Sì per questa storiaccia con Massimiliano, il padre se l’è venuta a riprendere qui. Cosa che stavano per fare pure i miei familiari, visto che glielo permettevano di fare qui in casa e i familiari se la sono venuti a riprendere, forse avrebbero dovuto loro dare una regolata un po’ prima a Massimiliano”.