Due giorni fa, il Grande Fratello ha deciso di premiare i veterani di questa edizione portandoli in una spa. Da quando sono rientrati nella Casa di Cinecittà, però, diversi utenti hanno notato alcuni particolari “strani”. Tra stranezze e complotti, Il Vicolo delle News ha fatto una sintesi di quanto è emerso nelle ultime ore.

“Quando sono rientrati dalla gita fuori porta sono apparsi alquanto strani. Massimiliano Varrese da ieri appare molto arrabbiato e si dichiara pronto a lasciare il reality appena gli autori diranno loro del prolungamento. Giuseppe Garibaldi da ieri sera non rivolge la parola ad Anita Olivieri. È chiarissimo che è successo qualcosa tra loro che ha ferito il bidello calabrese. Lei si chiede quale sia il motivo del suo atteggiamento perché lui finora non lo ha detto. Forse Giuseppe ha visto Anita distaccata da lui in un contesto di libertà. Gli inquilini in Casa hanno cominciato a usare i termini ‘paziente, ratto, bidello’ che sono utilizzati dagli haters di X (ex Twittr). Infine. Paolo Masella, quando ieri sera è rientrato in Casa, a Marco Maddaloni ha indicato con le dita il numero tre e il numero uno. Per chi segue il calcio questo è il risultato di una recente partita della Roma”.

I veterani che sono andati un giorno alla spa sono: Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Anita Olivieri, Rosy Chin, Letizia Petris, Paolo Masella, Vittorio Menozzi, Massimiliano Varrese e Fiordaliso. Quanto c’è di vero e quanto di complotto in quello che avete letto sopra – al momento – non si sa”.