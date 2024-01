La vicinanza tra Marco Maddaloni e Rosy Chin nella Casa del Grande Fratello sta facendo parecchio chiacchierare i telespettatori sui social. Su X, in particolare, circolano diversi video che vedono il judoka e la ristoratrice molti complici mentre chiacchierano o sono stesi vicini. Sulla vicenda era intervenuta anche Romina Giamminelli, moglie dello sportivo: “Siete così ridicoli, ma soprattutto limitati. Godetevi la vita".

Incalzata nuovamente dai follower, Romina ha spiegato di non vedere malizia nelle interazioni tra il marito e la chef, e ha precisato di non essere gelosa del rapporto tra Marco e Rosy: “Io guardo tutto! E se per me ci fosse stata malizia già sarei lì dentro! Io caratterialmente non sono gelosa. Quando ero più piccola tantissimo delle mie amicizie, ma crescendo ho capito che non serve perché se hai una persona che non ti fa mancare nulla in senso affettivo, presente e protettivo, porta solo negatività al rapporto”.