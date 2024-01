Resta ancora top secret la data di chiusura di questa edizione del Grande Fratello, anche se è ipotizzabile che si andrà avanti almeno fino a marzo (al massimo inizio aprile) per poi lasciare spazio a L’Isola dei Famosi.

Sono passati ormai poco più di quattro mesi da quando i primi inquilini hanno messo piede nella Casa più spiata d’Italia e, alcuni dei veterani, iniziano a mostrare i primi segnali di cedimento. Tra questi, Fiordaliso e Beatrice Luzzi che, evidentemente, nelle ultime ore sono state informate dagli autori del tempo che manca ancora alla conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Ce la faremo a resistere altri due mesi? Se non ci buttano fuori, chiaramente… Io ce la farò? Sto chiedendo per me, non per te. Non so se ce la farò come resistenza, come pazienza, non lo so… Perché tra poco di daranno la data. Io non lo so se dirò sì”, le parole di Fioraliso. “Sì, tu ce la fai, perché fuori hai tutto che ti aspetta… sei in una posizione leggera, non hai nessun motivo per uscire. Ieri ci hanno detto che… Ma possiamo dire no? Non credo, io…”, ha replicato Beatrice prima che la regia censurasse e cambiasse inquadratura.

Insomma, a quanto pare a breve verrà data ai concorrenti la possibilità di estendere il contratto fino alla conclusione del Grande Fratello. Resta da capire chi resterà nella Casa e chi, invece, deciderà di fare un passo indietro.