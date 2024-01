Dopo le voci degli ultimi mesi, Pierpaolo Pretelli ha smentito – anche se indirettamente – i rumor circa una presunta crisi con Giulia Salemi.

Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata de La Vita in Diretta, e all’interno del segmento dedicato allo spettacolo erano presenti in studio Paola Perego, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi e proprio l’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Dopo aver parlato delle condizioni di salute di Kate Middleton, che ieri mattina si è sottoposta ad un’operazione all’addome, è stato trasmesso un servizio su Matteo Berrettini. Il tennista romano, purtroppo, si è nuovamente infortunato (questa volta al piede) e non ha potuto partecipare agli Australian Open. Sui social hanno incolpato l’attuale compagna di Berrettini, Melissa Satta, rea di “distrarre” lo sportivo. Una teoria assolutamente folle. Lo ha detto anche Paola Perego, legata per diversi anni con uno sportivo dal quale ha avuto tre figli. Anche Pierpaolo Pretelli ha detto la sua: “L’amore è un plus. Se ti fa stare bene, ti fa stare bene anche fisicamente”.

Ed è proprio in quel momento che Roberto Alessi ha fatto la sua domanda: “Ci vuoi dire qualcosa?”. L’ex vippone ha replicato divertito: “Io sto benissimo, una favola, cosa vi devo dire?”. Il direttore di Novella 2000 ha tirato un sospiro di sollievo: “Abbiamo finalmente smentito. Con Giulia Salemi è tutto ok”.