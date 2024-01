Ieri pomeriggio, i “veterani” del Grande Fratello sono stati premiati. “Dopo quattro lunghi mesi di ‘resistenza’ nella Casa, ha deciso di premiare Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio, regalando loro un pomeriggio di assoluto relax”.

Gli inquilini sono stati mandati in una spa per rilassarsi, ma la cosa non è stata particolarmente apprezzata da Beatrice Luzzi. L’attrice, infatti, rientrata nella Casa, è parsa particolarmente scossa, al punto da scoppiare in lacrime. Questo perché, nella giornata di ieri, mentre lei era in una spa con il resto dei coinquilini, c’è stata la tumulazione di suo padre alla quale non è potuta andare. La Luzzi si è dunque rivolta in lacrime ai suoi familiari: “Vorrei fare un appello alla mia famiglia e scusarmi enormemente per non essere stata con voi ed essere uscita fuori a fare una cosa in cui non avevo voce in capitolo, come sapete. Mi dispiace tanto, ed è veramente troppo. Non devo darmi colpe? Un conto è stare qui e un altro è andare in spa”. Un chiaro segnale del fatto che Beatrice non ha apprezzato la scelta degli autori.

Fiordaliso ha provato a rincuorarla: “Amore non prenderla così male, non reagire così ti prego, cerca di tranquillizzarti. Loro lo sanno benissimo che sei qui e capiscono tutto. Sono stati anche loro a volerti qui dentro. Sì ma non dire nulla ti prego. Mica sei andate lì a divertirti e festeggiare. Abbiamo fatto un bagno, mamma mia, chissà che cosa grave. Nemmeno fossimo andati in Puglia a ballare la tarantella. Dai su ti prego per favore. Perdonati un po’ che è la cosa giusta. Non devi colpevolizzarti per questa uscita. Stai a sentire me che ti voglio bene. Non hai festeggiato e non sarebbe cambiato nulla se fossi stata qui oppure con noi, quindi non darti colpe che non hai”.

Anche Vittorio Menozzi, parlando con Greta Rossetti, ha detto: “Mi dispiace tanto per Bea, perché è stata la giornata in cui hanno sepolto suo padre. Sapevo che poteva essere un po’ lunga per lei. Infatti non capisco perché le hanno fatto fare questa cosa oggi…”. Parole, quelle del modello, condivise da moltissimi telespettatori, che sui social stanno parlando di una certa insensibilità da parte della produzione nei confronti di Beatrice Luzzi.