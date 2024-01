Anita Olivieri è senza dubbio una delle figure più controverse di questa edizione del Grande Fratello. Da quando ha messo piede nella Casa di Cinecittà, la 26enne romana si è più volte lasciata andare a rivelazioni criptiche mentre confabulava con alcuni coinquilini. Inevitabilmente, si sono fatte largo numerose illazioni sul web, tra cui il fatto che la gieffina abbia un legame “particolare” con uno degli autori. Tuttavia, l’argomento non è mai stato affrontato in puntata e non è stata fatta chiarezza al riguardo in merito alle supposizioni fatte sul conto di Anita e di questo “misterioso” autore.

Ciò contribuisce ad alimentare le chiacchiere, in quanto la gieffina non fa proprio nulla per placare queste dicerie, anzi le alimenta costantemente. Come quando nella serata di sabato è entrato nella Casa Andrea Paris, che ha intrattenuto gli inquilini con uno spettacolo di magia. Poco prima, però, durante la cena, una frase della Olivieri ha alimentato ulteriormente il sospetto che venga costantemente informata dagli autori. “Pensa se entra qualcuno a farci le magie…”, ha detto rivolgendosi ad alcuni coinquilini. Ed infatti, poco dopo, il mago comico ha fatto il suo ingresso nel loft di Cinecittà.

Sui social, inoltre, è opinione diffusissima che Anita sia “tutelata” dalla produzione. Questo perché, nonostante i numerosi scivoloni di cui si è resa protagonista in questi mesi, non è mai stata sanzionata, tranne quando fu beccata con un bigliettino che sua madre le aveva messo tra le scatole dei medicinali. In quel caso, gli autori non potettero fare a meno di assumere un provvedimento, ovvero quello di mandarla d’ufficio al televoto.

Adesso, un altro episodio ha scatenato una nuova polemica sui social. Al termine della puntata del GF del 15 gennaio, durante la quale Anita ha ricevuto una sorpresa da suo fratello Leandro, la 26enne romana ha detto di aver paura di uscire: “Evidentemente finché siamo qua siamo salvi. Non ti nego che io ho un po’ paura di uscire, per dover gestire un attimo… ma con me stessa, eh. Una molla il telefono lì, lo spegne, ciao… Però sono preoccupata, ma per le conseguenze che può avere su di me, perché alla fine i miei amici sono quelli…”. Secondo gli utenti, Anita sarebbe stata nuovamente informata dagli autori, che le avrebbero comunicato che fuori non è particolarmente amata.