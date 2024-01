E’ scoppiato l’anello-gate al Grande Fratello per via di un gesto di Vittorio Menozzi nei confronti di Stefano Miele. Il modello ha fatto un regalo al coinquilino, anche se poi si è scoperto che sotto c’era dell’altro.

Ieri pomeriggio, Stefano ha svelato un retroscena a Beatrice Luzzi e a Fiordaliso: “Volete sapere una storia divertente? Che ancora non abbiamo raccontato, ma che mi è successa ieri sera? Vittorio, come portafortuna, mi fa questo anello. Bellissimo. Ad un certo punto, durante la puntata, c’era Paolo che mi guardava la mano. Poi mi ha chiesto chi mi avesse dato quell’anello. Gli ho detto che me l’aveva dato Vittorio e lui ha detto: ‘Te posso dì la verità? E’ mio! Me lo ha regalato Ciro’. Alla fine Vittorio l’aveva trovato sotto ad un divano, e Paolo mi ha detto ‘tienitelo, poi me lo ridai’”.

“Vittorio è unico, guarda”, ha commentato Fiordaliso. E Beatrice: “Che figura di m***a, quanto è stato generoso Vittorio. Mamma, che sola che è”. Ma non è tutto. Stefano, infatti, ha aggiunto he l’anello ha anche assolto alla funzione portafortuna a modo suo, non certo come previsto da Vittorio, tanto che Beatrice ha commentato: “Ha funzionato alla grande! E infatti siamo di nuovo in nomination!”.