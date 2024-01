Antonella Fiordelisi, archiviata la storia d’amore con Edoardo Donnamaria, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, ha recentemente ufficializzato la relazione con il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage.it. Al noto portale, l’influencer campana ha innanzitutto smentito il flirt con Stefano De Martino (mentre lui era ancora impegnato con Belen Rodriguez), e in seguito ha messo a tacere i rumor circa una presunta “notte di passione” con Antonino Spinalbese. Poi ha confessato: “L’unica cosa vera tra quelle circolate è il fatto che finalmente, dopo sei mesi, sto frequentando un’altra persona.

Mi sono stati attribuiti numerosi flirt, ma posso garantire che dal momento in cui è finita con Edoardo non sono mai stata con nessun altro”. Tuttavia, gli insistenti gossip delle ultime settimane hanno aumentato l’ostilità di alcuni utenti nei suoi confronti. Come sottolineato dalla stessa Antonella, anche Vicario subirebbe l’astio degli haters: “Questo ragazzo, poverino, si è ritrovato a dover far fronte a tag e messaggi. Ha dovuto leggere anche che hanno speso parole orribili nei miei confronti, senza motivo”. Ad ogni modo, la Fiordelisi non ha intenzione di subire passivamente, e ha spiegato che sta provvedendo a denunciare coloro i quali la attaccano e la offendono ripetutamente sui social. In merito al presunto flirt tra Antonella e Spinalbese, Fanpage.it aveva contattato Edoardo Donnamaria per chiedergli un commento. Ma lo speaker radiofonico aveva preferito rimanere sul vago: “Io ormai sono fuori da questa roba”.

Ieri, però, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Durante l’appuntamento con AperiZeta, programma radiofonico condotto da Donnamaria e Camilla Ghini in onda sulle frequenze di Radio Zeta, è stato letto un messaggio di un ascoltatore che è parso come una frecciatina a Edoardo: “La ex del mio amico si è fidanzata con un ragazzo top che vive a Londra, e il mio amico ora rosica molto perché pensa ancora a lei. Vuole consigli da me e io chiedo a voi”. E’ piuttosto evidente che “l’amico che rosica” è proprio Edoardo, la “ex” è Antonella e il ragazzo “top che vive a Londra” è Guglielmo Vicario. Donnamaria ha immediatamente capito che si trattava di una frecciatina rivolta a lui (la sua espressione in volto non mente), e ha risposto: “Ma chi siamo noi per giudicare… Prenderla con filosofia, sempre. E comunque pigliala così come viene”.