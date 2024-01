Nervi tesissimi nella Casa del Grande Fratello. Massimiliano Varrese è sbottato perché alcuni inquilini tardano a prepararsi e lui è stato costretto ad aspettarli per pranzare. Mentre era sul divano, l'attore è stato raggiunto da Monia La Ferrera ed hanno iniziato a chiacchierare. Ma Varrese è visibilmente di pessimo umore: “Se siete permalosi non è colpa mia. Lo so che la verità dà fastidio, ma continuerò sempre a dirlo, non mi interessa più quello che pensano gli altri”. “Ma chi ti stuzzica, ma tutto apposto? Io non ti ho detto niente, non ho fiatato”, ha detto Monia.

“Io credo che è ora di cucinare la carne, perché io manco colazione ho fatto per aspettarli”, ha sottolineato Massimiliano. “Sei peggio di un bambino dispettoso quando fai così lo sai?”, ha ribattuto Monia. “Faccio quello che voglio, ho 48 anni… Dopo quattro mesi e mezzo…”, ha replicato Varrese. “A casa tua però…”, ha sottolineato Monia. “Questa è casa mia ormai!”, ha chiosato l’attore, che si alza e va via con la sua ex che lo guarda incredula.