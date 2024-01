Clizia Incorvaia è stata ospite di Sophie Codegoni a Casa Chi. L’influencer, prossima al matrimonio con il suo Paolo Ciavarro, ha svelato alcuni dettagli inediti relativi alle nozze. Ma non solo, l’ex vippona si è soffermata anche su una delle coppie che si è formata durante questa edizione del Grande Fratello, ovvero quella composta da Letizia Petris e Paolo Masella.

“Cosa penso di Letizia e Paolo? Non mi convincono tanto, credo che l’amore vero sia un’altra roba. Può essere un’infatuazione, ma non sento il sapore dell’eternità”.

Anche Beatrice Luzzi non crede ai Paoleti. In difesa di Vittorio Menozzi contro cui nella precedente puntata Letizia e Paolo avevano puntato il dito, l’attrice si è sentita in dovere di difendere il suo protetto e parlando della gieffina ha espresso alcune considerazioni: "Gira sempre col sedere di fuori, andava nel letto di tutti i ragazzi della casa" e ancora: "Paolo è il suo servetto, lei comanda e lui esegue. Non sono una coppia secondo me, sono un'alleanza".