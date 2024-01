Clizia Incorvaia è stata ospite di Sophie Codegoni nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi.

L’ex vippona ha parlato del momento in cui ha ricevuto la proposta di matrimonio da Paolo Ciavarro: “Non è stato lui a darmelo, è stato Ciavarro junior, perché il Ciavarro senior la serata di Capodanno, mentre mi stavo preparando mi ha detto: ‘Amore, ti aspetto perché voglio vedere quanto sei bella’. Poi mi preparo e lui mi dice: ‘Sei bellissima, ma ti manca qualcosa’. Arriva Gabri con quelle manine piccine e mi dice ‘Mamma prendi, prendi’. Lui si mette in ginocchio e pronuncia la fatidica formula, come nelle favole”.

Clizia e Paolo si sposeranno l’11 ottobre del 2024: “Abbiamo scelto questa data per la malattia di mia suocera, perché se Dio vuole a breve si dovrà operare, quindi affinché lei si sia già operata e che arrivi in forze per il nostro matrimonio. D’estate io odio il caldo. Il 10 ottobre è il mio compleanno, e quindi l’11 è perfetto. Invitati? Paolo ne voleva quattro: i genitori. Io ho trenta familiari, ho vissuto con trenta persone dagli 8 ai 20 anni al villino di mia nonna, vivevamo tutti insieme. Quindi 30-40 solo i miei, poi gli amici storici che arrivano da tutta Italia. Saremo circa 80, ma non li ho ancora contati”.

Clizia ha poi raccontato come si svolgerà la cerimonia: “Inizierà alle 5 del pomeriggio, perché io non sono una da pranzo. Dalle 5 del pomeriggio alle 5 del mattino. Finirà con una mega cornettata finale. Cambierò tre abiti di cui il primo sarà più canonico, arriva da New York ed un po’ il Dior degli abiti da sposa. Il secondo abito, invece, lo sto disegnando insieme ad una stilista made in Italy. Il terzo sarà super corto, essenziale, con scarpe basse senza tacchi. Quindi passerò dal tacco 14 al senza tacco, perché anche la sposa di vorrà lasciare andare e godermi a pieno il momento fino alle 5 del mattino”.