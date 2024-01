Tra i corteggiatori di Ida Platano che più si sono fatti notare è senza dubbio Mario Cusitore, che nelle ultime puntate è stato al centro di diverse polemiche per via di alcune segnalazioni sul suo conto. Il corteggiatore campano, infatti, ha avuto scambio di messaggi e telefonate con una donna di nome Mariangela, giunta a Uomini e Donne proprio per raccontare come sono andate le cose tra loro.

Il 16 gennaio si è tenuta una nuova registrazione, durante la quale Mario ha mostrato un tatuaggio: il corteggiatore, infatti, si è tatuato il nome di Ida sulla mano. Un gesto eclatante che ha diviso il pubblico. Nelle ultime ore, però, in una segnalazione arrivata a Deianira Marzano si parla di un “tatuaggio all’henne”: “Deia ti prego di lasciarmi assolutamente anonima. Ma ti posso dire che lui (Mario, ndr) ha detto ad un paio di persone che il tatuaggio è all’henne. La povera Ida non lo sa quanto pare. Questo Mario conosce la cugina di un mio amico stretto, e pare abbia detto che quando il tatuaggio si sarebbe tolto nel caso lo rifaceva”.