Perla Vatiero è senza dubbio una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. Nelle ultime ore, l’ex fidanzata di Mirko Brunetti si è “superata”. In che modo? Nella Casa stavano organizzando una sorta di gioco, e Massimiliano Varrese le ha proposto di occuparsi della rubrica di gossip. La reazione della gieffina ha spiazzato perché, dimenticandosi della sua esperienza a Temptation Island, del confronto a Uomini e Donne e delle frecciatine social a Greta Rossetti antecedenti il suo ingresso nel loft di Cinecittà, si è rifiutata di fare la rubrica proposta dall’attore perché secondo lei il gossip è “trash”.

“Gossip? No è una ca**ta è una roba trash e non lo farò mai. Ma quale gossip?! Io in vita mia non l’ho mai fatto gossip, nemmeno quando sono uscita dal programma. Mai fatto gossip io! Io ho sempre evitato qualsiasi discussione social Se potevo nemmeno rispondevo. Io non l’ho mai fatto e non voglio farlo. Non ho mai detto cose che non dovevo dire”.

Massimiliano, però, ha "inchiodato" la Vatiero: “Sei sicura che non l’hai mai fatto? Ma dici davvero? Però sei andata in un programma che parla di gossip e che ne genera altro”. E ovviamente Perla è andata in evidente difficoltà: “Sì, ehm, vabbè, quello ok, ma è normale, cioè…“.