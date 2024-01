Lo scorso dicembre, Monia La Ferrera ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. L’ex assistente di volo non è una semplice concorrente, bensì è l’ex compagna di Massimiliano Varrese. Sono passati diversi anni dalla loro relazione e, nelle ultime settimane, i due hanno avuto modo di confrontarsi sul passato, non sempre in maniera serena e pacata. Infatti, si sono verificate discussioni e scenate di gelosia, come ad esempio il gesto eclatante compiuto dall’attore nei confronti di Vittorio Menozzi, reo di aver ballato un po’ troppo vicino a Monia.

Ieri sera, durante un party in piscina, Massimiliano Varrese non ha preso bene il fatto che Monia La Ferrera abbia iniziato a ballare molto vicina a Vittorio Menozzi. A quel punto, l’attore ha spinto il modello in piscina per poi trascinare Monia via con lui. Varrese è parso particolarmente nervoso e, in cucina, si è sfogato con Giuseppe Garibaldi: “Faccio finta di fare lo stupido, faccio un casino dentro al Confessionale…”.

Già in passato, Massimiliano aveva palesato tutto il suo fastidio per la vicinanza tra Monia e Vittorio: “A voglia che me ne sono accorto. Ma negli ultimi giorni inizia ad essere troppo. Non mi piacciono più i prezzemoli. Non lo permetto più. Non mi piacciono gli strateghi. E ho il motivo di dire questo. Se il motivo e te le confermo. Gelosia? No, non è per quella. Le persone devono imparare a stare al loro posto. Siccome è recidiva la cosa con me…”.