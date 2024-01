Nella Casa del Grande Fratello, proseguono le tensioni tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera. L’attore ha accusato la sua ex compagna di sminuire il loro rapporto, e ne è nata una nuova discussione.

Massimiliano ha “invitato” Monia a “volare basso” per non rischiare di mettersi mezza casa contro: “Te lo ripeto l’ultima volta, non so come sei stata abituata negli ultimi anni a confrontarti con le persone, questo a me non piace. Quando ti calmi e non sei prevenuta e non hai la cosa di attaccare… tu attacchi continuamente e questa cosa qua la dovevi evitare.

Senti, io so qua per stare bene non sono qua per star male. Non parlare così… fai quello che desideri. Sei sicura di quello che dici? Io so benissimo quello che ho fatto e detto e non ho sminuito niente. Forse nella tua testa… è la tua lettura. Io penso che tu abbia sminuito tutto quello che è successo fino ad oggi. Stai con i piedi giù, stai tranquilla. Attenta alle modalità che hai (di parlare con me), altrimenti ti trovi mezza casa contro. Non mi fai nemmeno parlare, non mi piace questo modo che hai di attaccare”.

Non si è fatta attendere la replica di Monia, parsa ormai satura degli atteggiamenti di Varrese: “Io prevenuta? Io attacco? Sono due giorni che tu mi attacchi. Non parliamo, non ci parlo proprio più con te. Fai le cose e poi dici di non averle fatte? Ma stai scherzando? Hai sminuito tutto.

Mi attacchi da due giorni ed io non mi avvicino. Mi stuzzichi… Ieri sera me ne sono andata a letto altrimenti scoppiavo. Non mi hai detto niente ieri sera con Giuseppe? E stamattina? Mi trovo mezza casa contro? Ma cosa stai dicendo! Mezza casa contro? Tu mi stai mettendo mezza casa contro”.