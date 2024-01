Massimiliano Varrese è stato più volte criticato fuori dalla Casa del Grande Fratello. L’ultima accusa mossa contro l’attore fa riferimento a quanto accaduto alcuni giorni fa, quando ha spinto, in maniera apparentemente goliardica, Vittorio Menozzi in piscina. I fan del modello si sono scagliati contro Varrese, accusandolo di aver spunto Vittorio in piscina con cattiveria.

A supportare la “tesi” di chi sostiene che Massimiliano si sia comportato in maniera scorretta sono i video che stanno circolando sui social. Video che mostrano Varrese dire: “Adesso butto Vittorio in piscina”. “L’ha fatto con cattiveria”, scrivono i fan del modello, per poi rivolgersi ad Alfonso Signorini: “Qui bisogna intervenire”. In realtà, è sempre accaduto che qualcuno spingesse in piscina uno dei coinquilini approfittando dell’atmosfera goliardica che si respira nella Casa, e mai prima di oggi era stato sollevato un polverone di tali dimensioni. Peraltro, a sollevare la “questione” sono stati solo i fan del modello. Vittorio, al contrario di chi lo sostiene, non ha mai commentato il fatto di essere stato spinto in piscina da Massimiliano come un gesto intenzionalmente cattivo e mirato a infastidirlo.

Intanto, nelle ultime ore, sul web è spuntato un video nel quale Massimiliano confida a Monia La Ferrera che gli autori volevano approfittare dello spintone di Varrese su Vittorio per montare una clip: “Volevano fare una storia su sta roba, e ho detto ‘No ragà’. Film proprio”.