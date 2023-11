Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sposano? L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, dopo la fine della lunga relazione con Lorenzo Amoruso, ha ritrovato felicità e serenità tra le braccia dell’ex ballerino di Ballando con le Stelle. Manila, oltre alla brusca rottura con l’ex calciatore, ha dovuto affrontare un periodo difficile anche dal punto di vista della salute. Poi, quella che sembrava una semplice conoscenza si è trasformata in qualcosa in più, come raccontato dalla stessa ex vippona a Verissimo.

“Ci conoscevamo di vista, io ero grande fan del suo programma, ma non conoscevo la sua gentilezza, la sua dolcezza. Quando poi ci siamo rincontrati casualmente in una convention, mi ha colpito la sua galanteria”.

Intanto, stando ad un’indiscrezione trapelata sul settimanale Chi in edicola oggi, la coppia sarebbe pronta a fare il grande passo. Per Manila si tratterebbe del secondo matrimonio dopo il primo con l’ex calciatore della Reggina Francesco Cozza, dal quale sono nati i suoi due figli Nicholas e Francesco Pio.

“Indiscrezioni bisbigliate nella Capitale annunciano le nuove nozze il prossimo maggio di Manila Nazzaro con l’attuale compagno Stefano Oradei – si legge sul magazine di Alfonso Signorini -. L’ex modella eletta Miss Italia nel 1999 e il ballerino e insegnante di ballo, stanno facendo di tutto per mantenere il più rigoroso top secret sulle loro intenzioni di convolare a nozze. Ma tra le amiche più intime e ciarliere dei due, e ormai non solo tra loro, la notizia del matrimonio è il più gettonato argomento di discussione”.