La puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 31 ottobre, è stata ricca di colpi di scena.

Tutta l’attenzione era su Gemma Galgani. La dama del Trono Over ha ritrovato finalmente il sorriso accanto a Bruno, con il quale è uscita a cena insieme. Nessun accenno a Maurizio e Elena, i quali avevano rivelato di essersi scambiati qualche dolce effusione nel corso della precedente registrazione di Uomini e Donne. Ma quello che ha catturato tutta l’attenzione del pubblico in studio è stato l’atteggiamento di Gianni Sperti. L’opinionista ha voluto provocare sia il parterre femminile che i corteggiatori, e si è reso protagonista di un gesto clamoroso.

Gianni ha sorpreso tutti quando si è lanciato in un ballo sensuale con Roberta Di Padua. Quest’ultima e l’opinionista sono poi scambiati un bacio appassionato, con Maria De Filippi che non riusciva a staccarli l’uno dall’altra. In questo modo, l’ex marito di Paola Barale ha voluto dimostrare ai cavalieri del Trono Over come avrebbero dovuto comportarsi con le dame che portano fuori.