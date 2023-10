La frattura che si è creata nella relazione tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti appare ormai insanabile. L’ex tentatrice sostiene che lui ami ancora la sua ex fidanzata Perla Vatiero, e il gieffino – per mancanza di conferme – ha deciso di fare ulteriori passi indietro nei confronti di Greta.

In attesa di scoprire se e chi entrerà nella Casa del Grande Fratello come nuova concorrente (stando alle voci entrambe le ragazze potrebbero varcare la porta rossa), nella notte la Rossetti ha pubblicato un post su Instagram nel quale si è detta “schifata” dall’atteggiamento di Mirko.

Lo sfogo di Greta Rossetti

“Ho cancellato tutte le storie e non parlerò più della questione perché mi fa letteralmente innervosire che vengano usati sfoghi miei che faccio sul mio cavolo di profilo per strumentalizzare cose che non ho mai detto. Forse non siete mai stati in crisi con la vostra persona quindi non sapete cosa si prova, io sto vivendo periodi di alti e bassi in base alle immagini che vedo, quello che sento e soprattutto gli sguardi e le attenzioni in più che crescono".

E ancora: “Voi certe cose non le vedete io che conosco la mia persona sì. Arrivare alla consapevolezza che la persona che fino a una settimana fa ti professava amore è così confusa credetemi ragazzi fa male. Avevo bisogno solo di dimostrazioni ma qui mi sembra che si sia girato il problema ed è lui che chiede risposte”.

Per gettare ulteriore benzina sul fuoco, Greta si è anche lasciata andare ad un apprezzamento nei confronti di Vittorio Menozzi: “Com’è dolce questo ragazzo”.