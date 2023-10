Alex Schwazer aveva minacciato di lasciare la Casa del Grande Fratello se non fosse uscito il video in cui Beatrice Luzzi gli diceva di essere interessato a lui.

Durante la puntata di ieri sera, Alfonso Signorini ha letto un comunicato nel quale in sostanza viene ribadito che questo famoso video non esiste, e il marciatore si è visto costretto a fare un passo indietro e a ritrattare quanto affermato in precedenza. “Io non ho mai visto il Gf e pensavo che venisse tutto ripreso e registrato, poi mi hanno spiegato che non è così – ha detto Alex -. Visto che ho lottato tanto per un'accusa più grave non mi va di farmi dire che mi sono inventato una cosa per fare il regista. Io qui ho tutto un altro obbiettivo”.

Ovviamente, Beatrice non è riuscita a passarci sopra: “Non mi va che però passi che io quelle cose le ho dette, perché non è così. Però anche se fosse stato non avrei detto nulla, un vero un signore non va in una situazione delicata a fare dell'inutile cattiveria”.

Chi non sembra credere alla versione fornita dal Grande Fratello è Elenoire Ferruzzi, ex concorrente del Gf Vip 7. Commentando la puntata, l’ex vippona ha rivelato: “Il GF non ha mai il materiale video… ahahah non credete a queste ca**ate, loro hanno tutto”.