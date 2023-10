“A Beatrice piaccio, me lo ha detto lei… se non tirato fuori i video lascio la Casa”. Così tuonava Alex Schwazer durante la puntata del Grande Fratello della scorsa settimana, chiedendo ad Alfonso Signorini di trovare i video incriminati. Ma, durante la diretta di ieri, il conduttore ha detto che non esistono né video né audio che possano confermare le sue parole.

Lo scorso 19 ottobre, al termine della dodicesima puntata del Grande Fratello e durante le nomination, dal nulla Alex Schwazer ha sganciato la bomba: “In realtà a Bea piace un uomo sposato...sono io. Me lo ha detto tre settimane fa, nella stanza da letto”. Beatrice Luzzi è scioccata: “Ma sei pazzo? È follia pura! Cacciate il filmato! Ma come ti permetti, ma come si può pensare che io metta in gioco me stessa e la mia famiglia strumentalmente. Questa è la cattiveria più grande che mi è stata detta in queste sei settimane, non me la dimenticherò mai”. Parole che metteranno in crisi il già precario equilibrio tra l'attrice e Giuseppe Garibaldi.

Lo scorso giovedì il campione olimpico è tornato sull'argomento ed ha minacciato di abbandonare la casa: “Prossimo lunedì se non esce il video in cui Beatrice dice le cose che ho detto, io lascio la casa. Non mi va di passare per uno che si inventa le cose, mi può bastare anche l'audio”. Durante la diretta di lunedì 30 ottobre Alex ritratta la sua decisione: “Io non ho mai visto il Gf e pensavo che venisse tutto ripreso e registrato, poi mi hanno spiegato che non è così. Visto che ho lottato tanto per un'accusa più grave non mi va di farmi dire che mi sono inventato una cosa per fare il regista. Io qui ho tutto un altro obbiettivo”.

“La tua vocina - ribatte Beatrice - ha rovinato il mio rapporto con Giuseppe”. Alfonso Signorini legge un comunicato ufficiale del Grande Fratello: “Alex in questi giorni hai già avuto modo più volte di confrontarti con il Grande Fratello che ti ha dato tutte le informazioni necessarie, quindi dopo aver visionato tutto il materiale secondo le tue indicazioni, il GF conferma che non ha trovato nulla che coincida con il dialogo descritto tra te e Beatrice. È chiaro che il Gf non mette mai in dubbio la buona fede tua e di Bea, però se avessimo trovato questo materiale avremmo avuto tutta la convenienza a renderlo pubblico”.



“L'errore è stato mio - prova a sdrammatizzare Schwazer - per punizione ho fatto 5 km in più”. Chi proprio non riesce a passarci sopra è Beatrice: “Non mi va che però passi che io quelle cose le ho dette, perché non è così. Però anche se fosse stato non avrei detto nulla, un vero un signore non va in una situazione delicata a fare dell'inutile cattiveria”. Signorini chiude la questione: “Siccome non c'è nessuna prova non possiamo dar ragione a nessuno, il pensiero non viene ripreso, semmai le parole...ma stavolta nemmeno quelle”.